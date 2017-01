A internet se despede de Obama da forma que melhor sabe – com GIFs

A agência Deep Focus, a empresa de mídia NowThis e o site Giphy estao organizando, como despedida para Barack Obama, aquela que consideram “a maior aclamaçao pública do mundo”. Convidam as pessoas a enviarem GIFs seus de pé, batendo palmas, como forma de agradecimento a Obama pelos seus 8 anos de Casa Branca. Quem quiser participar deve acessar o site thestandingo.co – os GIFs farao parte de um grande mosaico que forma o rosto do presidente dos EUA. Via Creativity.

