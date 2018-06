Inventaram uma caixa de pizza feita para comer pizza na cama – veja isso

Criaçao da canadense john.st para a Boston Pizza, essa embalagem, quando dobrada da maneira correta, se transforma numa mesinha para o cliente comer a pizza na cama. Pode parecer simples, mas designers passaram meses desenhando protótipos até chegarem ao produto final, batizado de ‘BP in Bed’. A embalagem estará disponível em ediçao limitada no Canadá, parte de uma campanha para promover a Boston Pizza como a melhor escolha para o Dia dos Pais. “Soa ridículo, mas saber que alguns sortudos poderao comer pizza confortavelmente na cama faz tudo valer a pena”, diz Paul Little, Diretor de Criaçao da john.st. ;-) Via Glossy.





