Investimentos em mídia no Brasil somaram o equivalente a R$ 129,9 bilhoes em 2016

A compra de espaço publicitário no Brasil movimentou o equivalente a R$ 129,9 bilhoes no ano passado, de acordo com levantamento da Kantar IBOPE Media, que monitora a publicidade nos principais mercados do país. O montante é 1,6% inferior ao acumulado em 2015. “Mesmo com a desaceleraçao da economia, os investimentos em mídia se mantiveram praticamente nos mesmos patamares do ano anterior”, comenta Rita Romero, diretora executiva do Monitor da empresa. Entre os meios, a TV (aberta, paga e merchandising) segue como principal destino das verbas de mídia, atraindo mais da metade do total aplicado em compra de espaço publicitário. A TV aberta acumulou no período o equivalente a R$ 71,6 bilhoes, um crescimento de 2,4% em relaçao ao ano anterior. A TV paga, com R$ 16,4 bilhoes arrecadados, avançou 8,9%, e o merchandising, com R$ 7,9 bilhoes, registrou o maior crescimento: 14,5%.

Aproximadamente 2 mil marcas investiram em merchandising no último ano. Em 2016, do total de 1455 anunciantes deste formato, metade deles fizeram compras exclusivas no meio. Já a mídia exterior somou R$ 2,8 bilhoes no ano passado, um crescimento de 17% em comparaçao com os mesmos veículos e período de 2015. Enquanto isso, o montante destinado para a publicidade na internet nao deve ser interpretado como uma retraçao dos investimentos neste ambiente – R$ 5,7 bilhoes em 2016. A cobertura atual do estudo, que considera os formatos display e search em desktop com comercializaçao direta pelos publishers, confirma a migraçao que está ocorrendo na distribuiçao dos investimentos no ambiente digital, com maior participaçao de vendas programáticas, vídeos e mobile, ainda nao representadas pela empresa.

