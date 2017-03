iPhone 7 e 7 Plus – vermelho RED, a cor da prevençao

A partir de hoje, dia 24 de março, uma nova cor para o novo iPhone 7 e 7 Plus – o vermelho. Esta nova cor faz parte de uma parceria da Apple com a organizaçao RED, que combate e promove a prevençao do vírus da AIDS (SIDA, em Portugal). A ediçao especial estará disponível em alguns países, nos modelos 128GB e 256GB por 889 euros. E o melhor – parte da receita das vendas será encaminhada à organizaçao RED. Esta ediçao é limitada e poderá ser adquirida nas lojas e online.

