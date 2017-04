A irônica razao pela qual a amiga cadeirante da Barbie nao é mais fabricada

Em 1997, a Mattel virou notícia ao lançar a boneca Becky, amiga da Barbie e usuária de cadeira de rodas. Na época, a fabricante foi muito elogiada por trazer visibilidade e representatividade aos cadeirantes. Becky foi sucesso instantâneo – em 2 semanas, 6 mil unidades foram vendidas. Mas a empolgaçao nao durou muito tempo. Crianças e colecionadores logo descobriram um problema – a cadeira de rodas de Becky simplesmente nao passava pelas portas da casa da Barbie, o centro desse universo cor de rosa. Também nao cabia dentro do elevador. Na época, a Mattel disse que trabalharia para resolver o problema de acessibilidade de todos os acessórios da Barbie. A promessa, no entanto, nao se cumpriu. Depois da 1ª Becky veio a Becky fotógrafa, a Becky da língua de sinais e a Becky paralímpica, até que a boneca desapareceu das prateleiras. “Muito da discussao sobre o porquê da Becky nao existir mais é que era muito complicado redesenhar o mundo da Barbie para acomodar Becky. Entao eles simplesmente se livraram dela”, diz Karin Hitselberger, que tem paralisia cerebral, é cadeirante e teve bonecas da Becky quando criança. Para Karin, essa história “fala muito alto sobre a forma como pensamos a deficiência física” – “Quando pensamos em deficiências, falamos sobre ‘consertar a deficiência’ ao invés de focar em ‘consertar a sociedade’”. Via PRI.org.

