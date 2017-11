Isis Valverde e as superstiçoes de fim de ano em novo comercial da Havaianas

Havaianas lança sua nova campanha de verao com 2 filmes protagonizados pela atriz Isis Valverde. A criaçao é da AlmapBBDO, com produçao da Cine Cinematográfica. O comercial “Cores da Sorte” estreou nesse domingo, dia 05, e o próximo filme deve ir ao ar em janeiro de 2018. O comercial de estreia, filmado num quiosque cenográfico construído na praia de Grumari, no Rio de Janeiro, remete às superstiçoes dos brasileiros para as festas de fim de ano.

