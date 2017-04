Isobar anuncia conquista da conta da Azul Linhas Aéreas

A Isobar Brasil é a nova agência de publicidade da Azul Linhas Aéreas. A agência venceu a concorrência após processo que envolveu outras duas agências e agora é a nova parceira de negócios e comunicaçao, on e offline, da Azul, Tudo Azul, Azul Cargo e Azul Viagens. “Azul representa inovaçao no jeito de voar, tem tudo a ver com o nosso DNA e a maneira como pensamos comunicaçao, marca e negócios para os clientes”, comenta Abel Reis, CEO Isobar Latam. “Estamos felizes e entusiasmados com a nova parceria com a Isobar. Temos certeza de que iremos somar muitas horas de vôos juntos”, diz Claudia Fernandes, diretora de marketing da Azul.

