Isobar anuncia conquista da conta do Walmart, cuida agora de 6 bandeiras da rede

A Isobar Brasil é a nova agência do Walmart. Com a conquista da conta, a agência passa a cuidar de toda a comunicaçao digital de 6 bandeiras do varejo da rede – Walmart, Bompreço, Hiper Bompreço, Big, Mercadorama e Nacional. A proposta da agência é trabalhar o conceito das lojas físicas no digital, integrando os dois ambientes por meio de tecnologia e ativaçao de dados. Presente no país desde 1995, o Walmart Brasil opera hoje com 485 unidades e cerca de 65 mil funcionários em 18 estados, além do Distrito Federal. Em 2016, o faturamento da empresa no Brasil foi de R$ 29,4 bilhoes.

publicidade publicidade