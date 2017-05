Itália introduz a licença menstruaçao – 3 dias de afastamento do trabalho

Recentemente, a Itália se tornou o 1º país europeu a ofereceu a chamada “licença menstruaçao”. Conforme explica o DesignTAXI, a licença estará disponível para as mulheres que sofrem de dismenorreia, uma condiçao associada à dor severa na pélvis e/ou abdômen durante o período menstrual, além de sintomas como dor nas costas, diarreia e náuseas. Essas trabalhadoras terao direito a 3 dias por mês de afastamento do trabalho, sem qualquer desconto em seu salário. Para o site, além do benefício direto às mulheres que sentem muita dor durante o período menstrual, essa lei pode ajudar a combater o estigma a respeito da menstruaçao. A licença também já está em vigor em países como Japao, Taiwan, Coréia do Sul e Indonésia.

