JB voltou às bancas nesse domingo – exemplares esgotados em poucas horas

O JB celebra seu retorno às bancas do Rio de Janeiro depois de quase 8 anos – na ediçao de retorno, impressa nesse domingo, dia 25, a matéria de capa afirma que “o Rio tem soluçao“. Às 10:00, 90% dos exemplares já tinham sido vendidos. Por volta das 11:00, a venda estava esgotada. A ediçao especial trouxe 4 cadernos e contou com depoimentos de antigos jornalistas, personalidades e autoridades, relembrou artigos, reportagens e fotografias históricas e premiadas do JB e apresentou a nova equipe de editores e colunistas. A ilustraçao da capa é de Ziraldo, que vai contribuir com charges para a publicaçao junto com Jaguar, Claudius, Aroeira e Miguel Paiva. “Sou o maior entusiasta dessa volta do JB. Nao vamos fazer uma continuidade, estamos inventando o que será o jornal standard do século 21”, afirma o cartunista e escritor. A 1ª nova ediçao também traz um artigo assinado pelo ex-presidente Lula, intitulado ‘A democracia precisa de muitas vozes‘. Confira a ediçao digital aqui.

Foto: Reproduçao/Facebook

