JCDecaux agora tem exclusividade sobre publicidade no aeroporto GRU

Após realizaçao de processo licitatório, a JCDecaux, empresa de comunicaçao exterior, conquistou o contrato exclusivo de publicidade do Aeroporto Internacional de Sao Paulo – Guarulhos, por um período de 10 anos. A partir dessa 3ª feira, dia 11, a JCDecaux é a responsável pela operaçao de publicidade nos 3 terminais e nas vias de acesso do aeroporto. Além da comercializaçao imediata dos equipamentos existentes, a empresa promete “transformar a oferta de mídia, colocando-a nos mais altos padroes internacionais através de investimentos em novos equipamentos premium e inovadores para modernizar a imagem do aeroporto”. Também afirma que seguirá com a digitalizaçao do GRU e trará uma metodologia mais científica para a venda dos espaços publicitários, através do desenvolvimento de clusters de audiência. Em 2016, mais de 36 milhoes de passageiros passaram pelo GRU, que é o principal aeroporto da América do Sul.

publicidade publicidade