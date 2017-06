Joanna Monteiro, da FCB, direto do #CannesLions2017 – assista à entrevista

Daniel Oiticica, redator da Latin Spots e correspondente do Blue Bus em Buenos Aires, Argentina, entrevistou Joanna Monteiro, da FCB, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes. No vídeo, Joanna compartilha suas impressoes sobre esta ediçao do Cannes Lions – veja abaixo.

