Jogador turco processa a Samsung, se diz dono da marca S8

Nao é de hoje que os jogadores de futebol transformam a junçao das suas iniciais com o número de sua camisa em sua marca pessoal. Bons exemplos sao Cristiano Ronaldo, o CR7, e Ronaldo Fenômeno, o R9. Mas essa situaçao gerou um caso inusitado com a Samsung na Turquia, onde o jogador Selçuk İnan, do Galatasaray, é conhecido como… S8. Como você deve imaginar, S8 também é o nome do novo smartphone da Samsung. A marca de İnan é registrada na Turquia, o que fez com que ele exigisse 100 mil liras turcas (cerca de 82 mil reais) da Samsung por violar o copyright. Além disso, quer que a empresa suspenda a produçao do telefone com o logo S8 até que o processo se resolva. Nota do DesignTAXI.

