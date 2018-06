Jogos do Brasil na Copa da Rússia serao exibidos em salas de cinema

Iniciativa do Esporte do Grupo Globo vai levar para 280 salas de cinema brasileiras as partidas da Seleçao Canarinho no Mundial. A estreia será no dia 17 de junho, às 15:00, quando o Brasil enfrenta a Suíça. Os ingressos estao sendo vendidos no site www.copanocinema.com.br – o preço vai de R$ 20 a R$ 80. A partir de um estúdio no Rio de Janeiro, Gustavo Villani vai comandar a narraçao das partidas ao lado do ex-jogador Grafite, com a participaçao especial da repórter Mari Palma.

