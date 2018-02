Johnnie Walker apresenta ‘Jane Walker’ – pela igualdade de gênero

Pela 1ª vez em mais de um século, a Johnnie Walker, marca de uísque, apresenta uma nova versao de seu clássico logo, o ‘Striding Man‘ – no lugar do homem “caminhante”, uma mulher. O logo original, no entanto, nao sai de cena – a versao feminina é apenas uma alternativa. A ediçao ‘Jane Walker‘ estará disponível nos EUA no início de março, coincidindo com o Mês da História da Mulher e também com o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março. Segundo a marca, Jane Walker representa seu compromisso em apoiar causas de empoderamento feminino e, é claro, em aumentar seu apelo entre o público feminino. Como parte da campanha, a Johnnie Walker vai doar USD 1 para cada garrafa vendida da ediçao Jane Walker para organizaçoes que lutam pelos direitos das mulheres, no limite de USD 250 mil. Uma parte do dinheiro também será destinada ao ‘She Should Run‘, grupo dedicado a inspirar mulheres a concorrer a cargos públicos.

Introducing Jane Walker, our new icon that celebrates progress in Women’s Rights. With every step, we all move forward. pic.twitter.com/1YP32odgJk — Johnnie Walker (@JohnnieWalkerUS) 26 de fevereiro de 2018

