Johnnie Walker e Spotify viajam no tempo, mostram seu gosto musical do passado

Os usuários do Spotify já podem descobrir quais seriam suas músicas preferidas nos anos de 1908, 1929, 1970 e 1996. As datas sao uma referência às embalagens históricas colecionáveis criadas pela CP+B e desenvolvidas pela marca para comemorar os 110 anos do ‘Striding Man‘, ícone da marca criado em 1908 pelo cartunista Tom Browne. A açao foi criada pela CP+B em parceria com o time de marketing da DIAGEO e o Spotify. Por meio de um hotsite criado para a campanha, os gostos e hábitos musicais dos usuários serao avaliados. A partir da análise, o usuário poderá escolher os anos de 1908, 1929, 1970, 1996 ou 2018, quando automaticamente uma playlist personalizada e com as respectivas artes do ‘Striding Man‘ para cada ano será criada e salva em seu perfil.

