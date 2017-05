Johnny Depp surpreende fãs de ‘Piratas do Caribe’ em atraçao na Disneyland – veja

Para divulgar o novo filme da franquia ‘Piratas do Caribe’ – ‘Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar‘ -, a Disney trocou o boneco robotizado do Capitao Jack Sparrow pelo próprio personagem, em carne e osso, na atraçao da Disneyland inspirada na história dos piratas. Assista ao vídeo e veja como reagiram os fãs ao perceberem que estavam bem pertinho de Johnny Depp. O longa metragem, o 5º da série, chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de maio. Via AdFreak.

