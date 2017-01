Jornal anuncia posse de Donald Trump como se fosse um episódio de ‘Twilight Zone’

Para muita gente, a vitória de Donald Trump à presidência dos EUA continua sendo surreal. Quem parece concordar é o jornal Sunday Herald, da Escócia, que anunciou a transmissao da cerimônia de posse de Trump – que acontecerá nesta 6ª feira, dia 20 – como se fosse um episódio de ‘Twilight Zone’. A série de TV norte-americana, criada por Rod Serling nos anos 1950, mistura fantasia, ficçao científica, suspense e terror – uma espécie de ‘Black Mirror’ das antigas. Na ediçao deste domingo, o jornal publicou – “Depois de uma longa ausência, The Twilight Zone retorna com uma das produçoes mais ambiciosas, caras e controversas na história da TV.” Continua dizendo que trata-se de um projeto interativo de realidade virtual que acontecerá na TV, na imprensa e no Twitter ao longo dos próximos 4 anos, e que construirá uma realidade alternativa – “A história começa em uma versao de pesadelo de 2017 na qual grande parte do eleitorado norte-americano foi de alguma forma enganada a votar em Donald Trump como presidente. Soa surreal, e de fato é, mas conforme a história continua, se torna mais e mais assustadoramente plausível.” O texto finaliza afirmando que trata-se de um episódio desastroso, mas ao mesmo tempo um “vislumbre perturbador dos horrores nos quais podemos tropeçar se nao tomarmos cuidado.” O anúncio nao convencional ganhou destaque em vários veículos de todo o mundo e fez sucesso nas redes sociais. Com Mashable, Gizmodo e Variety.

