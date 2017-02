Jornal comete gafe, publica foto de Alec Baldwin no lugar de Donald Trump

Na última 6ª feira, dia 10, o jornal ‘El Nacional’, da República Dominicana, publicou matéria sobre a posiçao de Donald Trump a respeito dos assentamentos em Israel. Para ilustrar o artigo, usou uma foto do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e outra do presidente dos EUA, Donald Trump – ou melhor, de Alec Baldwin imitando Donald Trump no programa de humor ‘Saturday Night Live’. :-D O jornal já pediu desculpas – disse que obteve a foto através da Associated Press e que ninguém que revisou a matéria percebeu a falha. Na internet, como era de se esperar, o erro foi ridicularizado, e muita gente sugeriu que agora a República Dominicana também vai entrar na lista negra de Trump, em referência aos países cujos cidadaos ele quer proibir de entrar nos Estados Unidos. Via Gizmodo.

