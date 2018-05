Jornalista estrangeira brinca sobre dificuldade de aprender português, faz sucesso no Twitter

Jornalista correspondente no Brasil, Shannon Sims está morando no país há aproximadamente 3 meses e já se destacou nas conversas dos brasileiros no Twitter. Em uma sequência de tuites publicada na última semana, ela conta a dificuldade de aprender a língua portuguesa e lista algumas das palavras mais difíceis de se pronunciar. No ranking feito por ela, “joalheria” está em 1º lugar, seguida por “cabeleireiro”, “caminhoneiros”, “dedetizaçao” e “paes”. Na sequência de tuites, ela conta histórias que já viveu no Brasil enquanto aprende a falar português e interage com brasileiros que tentam ensiná-la outras palavras difíceis.

