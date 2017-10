Jornalista grávida sente bolsa romper, mas continua apresentando programa

Isso é que é profissionalismo – a jornalista Natalie Pasquarella, da emissora americana NBC News 4, sentiu sua bolsa estourar durante uma transmissao ao vivo do programa ‘News 4 New York at 11‘ – mas nao perdeu o controle. Pelo contrário, continuou a apresentaçao do telejornal e somente após o final da transmissao comunicou os colegas que estava entrando em trabalho de parto. Ela e os outros apresentadores discutiam o aumento do número de caracteres no Twitter quando, de repente, Pasquarella sentiu o rompimento da bolsa e soltou um riso nervoso. Assim que acabou o programa, ela disse o que havia acontecido e foi levada às pressas para a maternidade, onde deu à luz o pequeno Jamin. “Uma linda bênçao decidiu fazer a sua entrada triunfante mais cedo! Obrigada a todos. Os nossos coraçoes estao cheios de amor”, afirmou ela nas suas redes sociais ao postar a 1ª foto do bebê. Notícia do Portal Imprensa.

A beautiful blessing decided to make his entrance early! Thankful for all of the well wishes. Our hearts are full! https://t.co/z7cFuqu96P pic.twitter.com/ehGmVGfJw8 — Natalie Pasquarella (@Natalie4NY) 29 de setembro de 2017

