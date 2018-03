Jornalistas da EBC denunciam censura na cobertura do caso Marielle Franco

Do GGN – “Jornalistas e da EBC denunciaram, nesta terça (20), uma tentativa de censura sobre a cobertura envolvendo a execuçao da vereadora Marielle Franco e o assassinato do motorista Anderson Gomes. Segundo informaçoes do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, ‘chefes da Agência Brasil orientaram editores e repórteres a nao cobrir os atos em decorrência do episódio’. ‘Os empregados se reuniram para questionar o veto à cobertura, reduzida apenas às investigaçoes, acrescentou o Sindicato.” Leia na íntegra aqui. Em protesto, jornalistas da redaçao da Agência Brasil em Brasília ergueram a faixa que vc vê na foto em destaque acima.

