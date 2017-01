Ju Romano é primeira plus size na Playboy Brasil – veja foto

A blogueira Ju Romano é o destaque da seçao ‘Mulheres que Amamos’ (MQA) da ediçao 492, da Playboy, que tem a apresentadora gamer Nyvi Estephan na capa. Aos 27 anos, a jornalista é a 1ª ‘plus size’ a posar para as lentes da Playboy, e diz que aceitou o convite pensando no impacto que essa decisao pode ter na vida de outras mulheres. “Quando recebi o convite achei engraçado. Embora eu seja muito confiante, nao achei que poderia ter a sensualidade que o leitor de uma revista masculina espera. Mas uma amiga minha fez um comentário muito pertinente e me fez perceber que se, durante minha infância ou adolescência, eu tivesse visto uma gorda sendo colocada como sensual em uma revista, sendo apresentada como uma mulher possível de dar tesao nos caras, talvez eu encarasse a minha sensualidade de uma forma diferente hoje. Por isso resolvi aceitar”, conta Ju. A blogueira diz ainda que se sentiu ainda mais confiante ao receber as fotos tratadas e ver que o discurso da revista era real. “Eles nao mexeram nas minhas gordurinhas e celulites. Claro que a foto tem correçao de luz, ambiente, mas meu corpo está lá como ele é, provando que o convite que a repórter Mônica Miliatti me fez era real. Ao me convidar ela disse que a revista gostava de mim exatamente como eu sou e é isso que os leitores vao ver nas páginas da Playboy“, completa. Em seu blog, a jornalista publicou um relato intitulado “Pela primeira vez vai ter uma GORDA na Playboy – com gordurinhas e celulite o/“.

publicidade publicidade