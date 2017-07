Júpiter tem um rosto – veja o que essa foto da NASA revelou ;-)

Curiosidade vinda diretamente do espaço – essa foto, registrada com a câmera/telescópio JunoCam e processada pelo cientista Jason Major, coloca traços humanos no maior planeta do Sistema Solar. Intitulada “Jovey McJupiterface”, prova que “as imagens da JunoCam nao servem apenas para arte e ciência – às vezes elas também trazem umas risadas”, diz a NASA. ;-) A propósito – os ‘olhos’ sao na verdade tempestades. A imagem original foi capturada no dia 19 de maio e divulgada pela agência espacial norte-americana nessa 6ª feira, dia 30 de junho.

