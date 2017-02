Justiça censura reportagem da Folha sobre extorsao a Marcela Temer

Matéria da Folha desta 2ª feira informa que, a pedido do Palácio do Planalto, a Justiça de Brasília censurou reportagem do veículo sobre uma tentativa de extorsao sofrida pela primeira-dama Marcela Temer no ano passado. Uma liminar concedida pelo juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília, impede que a Folha publique informaçoes sobre o caso. A reportagem foi publicada no site da Folha às 18:45 da última 6ª feira, dia 10. A açao foi protocolada às 17:47 do mesmo dia, e a Folha foi intimada da decisao às 9:05 desta 2ª feira. No site do jornal, o texto foi suprimido após a notificaçao. A multa estipulada para descrumpimento é de R$ 50 mil. Apesar de ter retirado a matéria do ar, a Folha vai recorrer da decisao por considerá-la um atentado contra a liberdade de imprensa. “Eu vejo como uma tentativa brutal de impedir a liberdade de informaçao. Isso configura censura ao veículo de imprensa”, diz Orlando Molina, diretor jurídico do Grupo Folha. O jornal avisa ainda que teve acesso a informaçoes tornadas públicas pelo Tribunal de Justiça de Sao Paulo, e que qualquer advogado ou pessoa cadastrada no site do tribunal pode acessar os autos. Leia na íntegra aqui.

