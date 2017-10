Juventus de Turim será tema de série documental da Netflix

A Netflix resolveu investir no ramo de documentários esportivos e escolheu um tema inusitado – a equipe italiana Juventus. Em 2018, será lançada na plataforma uma série documental de 4 horas sobre o clube de Turim, contando a história de alguns de seus principais jogadores, tanto dentro quanto fora dos gramados. A ideia é seguir o que a Netflix fez com ‘Last Chance U‘, produçao que acompanhava uma equipe de futebol americano. Para criar a nova série, a Netflix obteve acesso aos jogadores da Juventus, bem como aos vestiários do time treinado por Massimiliano Allegri. Será uma estratégia para se aproximar do público futebolístico em ano de Copa do Mundo? Notícia do The Independent.

