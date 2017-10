Katy Perry fica presa no ar durante show, tem de se jogar no meio dos fas

Katy Perry nao dá muita sorte com truques no palco. Depois de ficar presa no ar durante o VMA desse ano, dessa vez, ela acabou ficando suspensa no meio de um show. Aconteceu em Nashville, EUA, nesta semana. Por um vídeo feito por um fa, é possível ver que algo deu errado na produçao do show e, por isso, Katy acabou suspensa no ar, em cima de um planeta cenográfico. Nervosa, a cantora percebe que está presa ali e começa a falar sem parar, revelando que aquele nao é um truque que faz parte do show. A soluçao foi rebaixar o planetinha até que Katy pudesse se jogar nos braços do público para descer dali. Nota da Vulture.

Lol @katyperry's flying planet stage got stuck in Nashville and she had to jump into the crowd pic.twitter.com/p3aYrYlQbF — Dave Paulson (@ItsDavePaulson) October 19, 2017

