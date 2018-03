Kilo Gourmet | Publicitário faz a direçao de arte de pratos dos restaurantes onde almoça

Por que o prato que vc monta no restaurante a quilo da sua cidade nao pode ser bonito como o de um chef francês? Heitor Buchalla, diretor de arte da AlmapBBDO, acredita que pode, e resolveu dar uma cara diferente para os pratos que ele mesmo monta nos restaurantes self-service das redondezas onde trabalha. “Todos os dias, eu filmo o ‘mise en place’ do restaurante onde estou, mostrando cada item disponível no self-service, monto um prato com estética de bistrô e fotografo para ser postado no Instagram“, afirma – foi assim que nasceu o projeto ‘O Kilo Gourmet‘. Além da estética refinada, todos os pratos ganham um nome em francês, que é criado ali mesmo na mesa e traduzido rapidamente no Google Translate.”Os ingredientes oferecidos podem nao ser os mais refinados, o restaurante pode nao ser o mais conceituado, os cozinheiros podem nao ter conhecimento de alta gastronomia, mas quando vc monta um filé de frango grelhado sobre um purê de batatas, ao molho barbecue (da bisnaga) e cubos de damasco (da farofa), tudo isso fica para trás e o que realmente interessa é a alegria que dá comer um prato de R$ 100,00 que, na verdade, custou R$ 14,90“, diz Heitor. Se vc quiser participar do projeto, capriche no prato do restaurante onde almoça e poste no Instagram com a hashtag #okilogourmet. ;-)

















