KLM agora tem uma etiqueta de bagagem que dá dicas sobre Amsterdam – ‘Care Tag’

A mais recente novidade da KLM é uma etiqueta de bagagem inteligente que funciona como um guia de turismo de Amsterdam. Ideia da DDB & Tribal Worldwide, a ‘Care Tag’ vem equipada com um módulo de GPS offline e um alto-falante. Assim, enquanto o turista se desloca pela cidade, ela oferece dicas de acordo com a localizaçao. A intençao é nao apenas compartilhar aquelas dicas de sempre, mas informar, por exemplo, sobre cruzamentos perigosos, como e onde prender uma bike, em quais lugares ficar de olho nos batedores de carteira, onde experimentar comidas locais gratuitamente e apreciar o melhor da arte de rua. A ‘Care Tag’ vem com carregador USB e o áudio funciona em 2 volumes diferentes. Segundo a Creativity, foi testada em vários lugares movimentados e barulhentos. Pra quem ficou interessado, a etiqueta pode ser encomendada online e gratuitamente, mas apenas por passageiros que viajarem para Amsterdam em setembro deste ano. O 1º lote está disponível com áudio exclusivamente em inglês, mas o plano é disponibilizar novas unidades com áudio em chinês, português, alemao e russo num futuro próximo.

