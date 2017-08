Cia aerea usa cinto de segurança do aviao para celebrar festivais do orgulho gay

Olha só a ideia da KLM para demonstrar seu apoio à comunidade LGBT. Veiculou um anúncio impresso que mostra 2 cintos de segurança de aviao, com as partes que se encaixam invertidas, formando 2 pares de iguais :-) A peça divulga destinos cobertos pela companhia aérea, como Las Vegas, Kapstaden e Atlanta, que celebram a diversidade com festivais do orgulho gay. A criaçao é da Pool de Estocolmo, na Suécia, saiu na Creativity.

