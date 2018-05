Lá vem elas | As 5 sardinhas vencedoras das Festas de Lisboa’18

Já saiu o resultado das 5 sardinhas escolhidas pelo júri oficial do concurso Sardinhas Festas de Lisboa’18. Foram enviadas 3726 propostas, de 63 países, para a ediçao deste ano. Cada autor ganhou 2 mil euros e há um brasileiro, Arthur Crispin Duarte, entre os vencedores. Também foram atribuídas 5 mençoes honrosas escolhidas pelo voto popular, através da página oficial do Facebook das Festas de Lisboa. As sardinhas vencedoras vao desfilar pela cidade, fazendo parte dos materiais de publicidade e divulgaçao das Festas de Lisboa’18.

publicidade publicidade