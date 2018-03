Lacoste troca o crocodilo do logo por animais em risco de extinçao

Há 85 anos, o crocodilo Lacoste estampa orgulhosamente os diferentes modelos da marca. Diretamente relacionado com a personalidade de René Lacoste, apelidado em 1927 por sua tenacidade nas quadras de tênis, o crocodilo tornou-se um dos logotipos mais famosos do mundo. Pela 1ª vez na história da marca, a Lacoste altera seu logo icônico para alertar sobre o estado global da biodiversidade e a causa animal. Nesta 4ª feira (28), a marca divulgou um vídeo nas redes sociais para explicar o motivo da mudança. O crocodilo Lacoste dá espaço a 10 animais em perigo em uma coleçao de camisas polo em ediçoes muito limitadas – para cada espécie, o número de polos produzidas corresponde ao número de animais ainda presentes na natureza, variando de 30 a 450 unidades. Estao na lista, entre outros, o tigre de Sumatra, o rinoceronte de Java, a tartaruga de Myanmar e o gibao negro oriental. A açao, criada pela agência BETC, é fruto da parceria entre a Lacoste e a Uniao Internacional para a Conservaçao da Natureza (UICN). Leia mais no Sao Paulo Sao.





publicidade publicidade