Laila Ali, filha do boxeador Muhammad Ali, estrela campanha do Novo Polo

Ao som de “Heroes”, de David Bowie, e inspirada na história de Laila Ali, filha de Muhammad Ali, estreia amanhã nas emissoras de TV a campanha criada pela AlmapBBDO para o Novo Polo, da Volkswagen. O filme destaca como as grandes inspiraçoes fazem as pessoas chegarem mais longe, diz a agência. A propaganda conta também que a VW se inspirou no Golf para desenvolver a nova versao do Polo.

