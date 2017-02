Lambe-lambes alertam para o acúmulo do lixo e o assédio no carnaval

A partir desta 5ª feira (23), os folioes do carnaval de Sao Paulo serao impactados por 2 mega lambe-lambes em um dos circuitos dos blocos de rua na regiao de Pinheiros. Com o tema “Nao deixe o ‘no carnaval pode tudo’ vencer”, as imagens chamam a atençao para o problema do acúmulo de lixo na cidade durante os festejos e também para o intenso e agressivo assédio que as mulheres sofrem nessa época. Com fantasias produzidas pelo estilista Ellias Kaleb, em parceria com o IDEAFIXA, o lambe-lambe “Lixo” mostra um modelo em clima de carnaval em meio ao lixo acumulado na calçada. Já na imagem “Abuso”, a modelo faz um sinal de “pare”, usando um vestido com marcas de maos. As duas fotos sao de Fabio Stachi. A intervençao integra o movimento Real Content, projeto de conteúdo da Y&R para o TNT Energy Drink, lançado em janeiro, que através da arte urbana pretende promover reflexoes sobre temas atuais e assim conectar as pessoas com o espaço público. A proposta é que, até o final do 1º semestre, 22 obras sejam espalhadas pela capital paulista.

