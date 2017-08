Lamborghini lança smartphone de luxo – quase 8 mil reais

Você adora Lamborghinis, mas nao tem dinheiro para comprar os carros de luxo da marca? Que tal entao comprar um celular que leve o nome Lamborghini? A fabricante italiana está lançando seu próprio smartphone. O preço, porém, continua sendo salgado – ele custa 2.450 dólares (quase 8 mil reais!). Segundo o Gizmodo, o aparelho nao tem tanta tecnologia assim para custar muito acima dos smartphones mais avançados do mercado. As configuraçoes incluem uma câmera traseira de 20 megapixels e uma frontal de 8, suporte para 2 chips, 4 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento e o sistema operacional Android Nougat. Mas, é claro, apesar disso, a marca Lamborghini torna esse celular um novo objeto de desejo para muita gente.

