Lasanha da Colgate e outros lançamentos desastrosos integram ‘Museu do Fracasso’

Você sabia que a Colgate já lançou uma lasanha de carne? Que a Harley Davidson desenvolveu um perfume com cheiro de couro e a Coca-Cola, uma bebida com gosto de café? O mais provável é que vc nunca tenha ouvido falar desses produtos, já que hoje eles integram o acervo do ‘Museum of Failure’ – o Museu do Fracasso –, na Suécia. Criaçao do pesquisador Samuel West, o museu deve abrir em junho, na cidade de Helsingborg. O grande objetivo é acabar com o estigma do fracasso pessoal e profissional. West diz que está cansado da idolatria ao sucesso, e que cada fracasso é “unicamente espetacular”, enquanto o sucesso é “nauseantemente repetitivo”. Para ele, a verdadeira inovaçao requer aprendizado a partir das complexidades de cada fracasso – uma habilidade que a maioria das empresas nao tem. Outros itens do museu incluem o N-Gage, da Nokia, mistura de smartphone e videogame, o Twitter Peek, aparelho desenvolvido exclusivamente para tuitar, e uma máscara para tratamento cosmético que dáva pequenos choques elétricos no rosto do usuário. Via Quartz.

publicidade publicidade