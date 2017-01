Lembra da concha em forma de monstro do Lago Ness? Agora tem a espumadeira

A internet simplesmente entrou em delírio no início do ano com o lançamento da concha em formato de Lago Ness. O produto fez tanto sucesso que a OTOTO Design agora está lançando outro da mesma linha – uma espumadeira, também na forma do mítico monstro. Ela foi batizada de ‘Mamma Nessie’, já que é ligeiramente maior do que a concha. Assim como o original Nessie Ladle, a Mamma Nessie tem 4 perninhas que permitem que o utensílio fique de pé. Lindo, fofo e genial. A espumadeira já pode ser encomendada no site da Soho Design Shop por USD 18,90, nas cores verde ou turquesa. Dica do Gizmodo.

