Lembra uma garrafa de leite, mas é só a Coca-Cola tentando parecer saudável ;-)

O rótulo branco já deixa claro que essa Coca-Cola nao é como os demais refrigerantes da marca. A ‘Coca-Cola Plus’, lançada no Japao, está sendo promovida como a versao “mais saudável” entre todas as variaçoes da bebida. Ela contém 5 gramas de dextrina indigestível, também conhecida como fibra dietética, e nada de calorias nem açúcar. Segundo a fabricante, a Coca-Cola Plus ajuda a reduzir a absorçao de gordura dos alimentos, desde que o consumo seja limitado a 1 garrafa por dia, durante as refeiçoes. O DesignTAXI diz que o refrigerante foi desenvolvido em resposta à preferência cada vez maior dos japoneses por comidas e bebidas saudáveis. E já que a Coca-Cola nao pode exatamente chamar a Coca-Cola Plus de “saudável”, está se referindo à novidade como ‘Tokuho Cola’. No Japao, ‘Tokuho’ é a abreviaçao de ‘Tokutei Hokenyo Shokuhin’, que se refere à comida para um uso específico para a saúde. Pra completar, na página do produto – acredite –, a Coca-Cola usa inclusive a imagem de um médico, de jaleco branco e tudo, segurando uma garrafa da bebida. Nao parece aqueles anúncios de antigamente em que médicos recomendavam o consumo de cigarros? 🙈

publicidade publicidade