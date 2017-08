Lemmy, do Motörhead, nao morreu – crocodilo é batizado com seu nome

Se Lemmy Kilmister, o vocalista do Motörhead, morto em 2015, já é eterno na memória dos fãs, agora ele se eternizou também na biologia. Cientistas da Universidade de Edimburgo, na Escócia, batizaram um crocodilo já extinto com seu nome. Trata-se do Lemmysuchus obtusidens, que viveu há mais de 160 milhoes de anos e tinha quase 6 metros (!). Homenagem justa, nao? O crocodilo precisava de um novo nome depois que os cientistas se deram conta de que, 100 anos atrás, ele foi classificado erroneamente como se fosse da mesma espécie de outros crocodilos menores. O Lemmysuchus obtusidens era tao rock’n roll que comia tartarugas, quebrando seus cascos com os dentes, enquanto os outros crocodilos comiam peixe. “Embora Lemmy tenha morrido no final de 2015, nós gostamos de acreditar que ele teria brindado ao Lemmysuchus, uma das criaturas marinhas mais radicais que já habitaram a Terra”, disse Lorna Stell, do Museu de História Natural de Londres. Notícia do A.V. Club.

