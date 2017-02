Leo Burnett mudou nome da agência no site – oposiçao ao decreto de Trump

A Leo Burnett resolveu se posicionar a respeito do decreto de Donald Trump sobre a imigraçao no país – decreto esse que tem sido amplamente criticado e inclusive gerou uma açao legal da ACLU (American Civil Liberties Union). Quando você acessa leoburnett.com, é redirecionado para burnettleo.com. A inversao da ordem se explica – em vídeo, a LB diz que, na língua inglesa, as frases sao escritas da esquerda para a direita, mas em árabe, da direita para a esquerda. O gesto, portanto, vem em solidariedade aos muçulmanos que enfrentam preconceito e perseguiçao sob o governo Trump. “Somos todos humanos. De qualquer forma que você nos olhe”, diz a agência, que disponibilizou ainda uma ferramenta que reverte sua escrita para divulgaçao de mensagens de apoio no Twitter. Segundo o AgencySpy, a iniciativa partiu de Andrew Swinand, novo CEO da Leo Burnett para a América do Norte, que também incentivou os funcionários da agência a alterarem seus cargos no LinkedIn para ‘Human Being’ (Ser Humano), em mais um sinal de solidariedade a imigrantes e refugiados.

publicidade publicidade