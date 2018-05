Levantamento aponta as cidades brs com as melhores conexoes WiFi públicas

Por ocasiao do Dia Mundial da Internet, comemorado amanhã, dia 17, o aplicativo Instabridge fez um levantamento entre 1 milhao de pontos de internet móvel públicos no Brasil para identificar as áreas metropolitanas com as melhores conexoes. Entre as áreas mapeadas, Recife ocupa o 1º lugar do ranking, com 41,31% do total de redes disponíveis na regiao (20 mil) com maior probabilidade de conexao pelo usuário. A classificaçao leva em conta a estabilidade da internet, a quantidade de vezes em que o ponto WiFi foi utilizado desde seu compartilhamento por um usuário no aplicativo, atualizaçoes recentes da conexao pela comunidade, entre outros fatores.

Em seguida estao Campinas (38,40%), Fortaleza (38,22%), Curitiba (38,08%) e Salvador (36,54%). Já as 3 maiores capitais brasileiras por populaçao – Sao Paulo, Rio de Janeiro e Brasília – estao nas últimas colocaçoes do top 10 – apenas 33,27%, 33,71% e 34,03% do total de pontos WiFi no aplicativo oferecem, de fato, uma boa conexao para o usuário. Em relaçao ao número de redes WiFi cadastradas no Instabridge, Sao Paulo, Rio e BH têm as áreas metropolitanas com a maior soma de pontos WiFi – 115 mil, 74 mil e 25 mil, respectivamente. O Brasil é o 4º país com maior número absoluto de usuários de Internet, atrás de EUA, Índia e China, segundo relatório da Conferência das Naçoes Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) do ano passado.

