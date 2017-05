Linha amarela do metrô ganha nv identidade sonora, usuários fazem graça no Twitter

Recentemente, a linha amarela do metrô de Sao Paulo passou por um projeto de reformulaçao de “sound branding”. Traduzindo – ganhou novos sinais sonoros, entre eles uma música de 3 minutos com ritmo pop, um coro que divulga mensagens educativas e um toque de clarinete, que antecipa as mensagens operacionais da próxima estaçao. A boa notícia para a Zanna Sound, responsável pelo projeto, é que a nova identidade sonora nao passou despercebida – no Twitter, os usuários do metrô fizeram questao de compartilhar suas impressoes e, principalmente, de fazer graça com o som do clarinete. ;-) Veja algumas reaçoes abaixo.

@OBQDC Se preparando pra baldeação para a linha amarela, onde os avisos sonoros nos reviram e abalam psicologicamente. — Mauri Hirata (@maurihirata) 15 de maio de 2017

Não existe coisa mais constrangedora do que aquele jazz que toca quando para nas estações da linha amarela do metrô — Lauriberto Pompeu (@Lauriberto) 15 de maio de 2017

Primeira vez que ouvi o trombete da linha amarela e tô gargalhando feito uma idiota — vica (@all4umydaisy) 16 de maio de 2017

toda vez q toca o sax da linha amarela eu me acabo no riso — anA (@anahconda) 16 de maio de 2017

colocaram uma foca pra tocar na linha amarela — . (@GuiArado) 16 de maio de 2017

@comunistasuave adoro. fiz ontem no metrô linha amarela – a vinheta de sax me deprimiu e pensei: "e se tiver um pane no sistema e trens colidirem?" — naná só (@nanadeluca) 16 de maio de 2017

Fizeram uma pesquisa antes de mudar os avisos sonoros da Linha 4 Amarela do Metrô e aparentemente todos os usuários amam Kenny G. — Aiana Freitas (@aianafreitas) 16 de maio de 2017

não consigo mais ler na linha amarela pois aquele bendito clarinete me desconcentra todo — half-empty boy (@sufianstevens) 16 de maio de 2017

Mais um dia na vida ouvindo o saxofone da linha amarela, imaginando a foca da meia noite e tendo uma crise de riso a cada estação — 🌻 (@500summerdays) 16 de maio de 2017

publicidade publicidade