Linha ‘Negresco’ renova identidade visual – já viu as novas embalagens?

Criaçao da CBA B+G, a nova identidade visual da Negresco foi desenvolvida para fortalecer a conexao com seu público-alvo – os millenials. A novidade poderá ser conferida em toda a linha de produtos da marca, que inclui os biscoitos Negresco Original, Negresco Eclipse, Wafer Negresco e o lançamento Cookie Negresco. Segundo a agência, a intençao era desenvolver a evoluçao da marca de forma compatível com o novo posicionamento – “Por uma vida que nao enjoa”. Alguns elementos foram mantidos e outros atualizados, “como por exemplo o radar, que sugere algo fora do comum e estimula a busca por novidades, pelo diferente, por algo que nao enjoa“, diz a CBA B+G. No total, o desenvolvimento do projeto durou mais de 7 meses. Abaixo você confere as novas embalagens – a última imagem mostra o antes e o depois. Via CCSP.

