LinkedIn divulga lista das 10 palavras mais usadas pelos brasileiros na plataforma

O LinkedIn divulgou hoje as palavras mais populares nos perfis de seus usuários no Brasil. A rede analisou as palavras mais utilizadas em 2017 e revelou que “responsável“, presente entre as mais usadas desde 2015, deu espaço para “qualificado“. “Especializado”, “Com experiência”,”Líder” e “Apaixonado” seguem no top 10. A iniciativa faz parte da campanha global #LinkedInBuzzwords, que acontece sempre no 1º trimestre, momento em que os usuários fazem o maior número de atualizaçoes nos perfis. Como os recrutadores realizam as buscas por palavras-chave, o objetivo é mostrar que a escolha da palavra certa no perfil pode deixar o candidato mais próximo de uma oportunidade. “Cada vez mais, recrutadores buscam profissionais por suas habilidades e experiência, e menos pelos nomes de suas posiçoes. A maneira como você se descreve pode abrir muitas portas e oportunidades”, comenta Natália Rocha, Gerente de Marketing para as Soluçoes de Marketing do LinkedIn para a América Latina. As 10 principais palavras mais usadas pelos brasileiros no LinkedIn em 2017 foram:

Especializado

Com Experiência

Líder

Estratégico

Qualificado

Especialista

Focado

Responsável

Inovador

Apaixonado

publicidade publicidade