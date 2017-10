Líquido azul? Esse comercial de absorvente mostra o sangue como ele é

Ela está mesmo disposta a quebrar tabus. Depois de abordar a prática de exercícios físicos durante o período menstrual, a marca de absorventes Libresse (no Reino Unido, ‘Bodyform’) decidiu mostrar, em seu novo comercial, o sangue como ele é. Sem recorrer ao clássico líquido azul, a marca mostra sangue escorrendo das pernas de uma mulher durante o banho e sangue – vermelho, vivo – sendo colocado em um absorvente. Também retrata mulheres sofrendo com cólicas, uma mulher tendo relaçao sexual durante a menstruaçao e um homem comprando absorventes no mercado. O filme deixa clara a intençao da marca – desafiar o estigma que ainda cerca o tema. “A menstruaçao é normal. Mostrá-la também deveria ser”, assina a peça, que de forma geral está sendo bem recebida. Logo acima você confere a versao de 20 segundos do comercial – a versao mais longa vc assiste no Ad Age. Com informaçoes também da BBC.

