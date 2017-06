Lírio Parisotto é condenado por agredir Luiza Brunet

Em sentença proferida hoje, dia 05 de junho, pelo Tribunal de Justiça de Sao Paulo, o empresário Lírio Parisotto foi condenado a 1 ano de detençao pela agressao à modelo Luiza Brunet no ano passado. A condenaçao pronunciada pela juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcanti determina que o réu deverá ficar 2 anos sob vigilância, sendo obrigado a cumprir serviço comunitário durante 12 meses. “Nestes últimos meses, aprendi mais sobre solidariedade. Recebi, de homens e mulheres, apoio e carinho com uma força enorme. A todos, minha imensa gratidao. Nao foi fácil me expor, nem será apagar as marcas que a violência me deixou. Mas o que, ontem, foi vergonha e medo, hoje, é força e uma certeza: seguir no combate à violência contra as mulheres. Dei um importante passo, tive coragem para mudar e sempre fiquei ao lado da verdade”, diz Luiza Brunet. A acusaçao ocorreu após a atriz ser vítima de grave agressao por parte do empresário em maio do ano passado, em Nova Iorque. Na ocasiao, Luiza teve 4 costelas quebradas, além de lesao no olho direito.

