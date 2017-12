Lisboa comemora -“Oscares do Turismo” e 19 anos do Nobel na ‘Rota do Memorial do Convento’

Neste final de semana, Portugal foi eleito o “Melhor Destino Turístico do Mundo” pelos World Travel Awards, considerado os “Oscares do Turismo”. Por sua vez, a capital Lisboa ganhou o prêmio de “Melhor Destino para City Break” (estadia de curta duraçao) e a ilha da Madeira foi considerada “Melhor Destino Insular do Mundo”. Para além de outras distinçoes nao menos importantes, o turismo de Portugal conquistou o de “Melhor Site Oficial de Turismo”, atribuído ao portal de informaçao sobre o país, o visitportugal.com. “Trata-se de um momento único para Portugal”, agradeceu a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. “Mas é igualmente o reconhecimento pelo país que temos. Um país autêntico, inovador, que se soube reinventar, que reúne uma grande variedade de experiência e paisagens, um país que junta cosmopolitismo, história, tradiçao, sol, natureza e gastronomia. Um país que sabe e que gosta de acolher todos”, afirmou.

Depois desse quase ‘briefing’ sobre as belezas do país, uma outra viagem – essa mais literária e tao emocionante quanto – poderá agora ser feita com o aval da Fundaçao José Saramago (escritor português, prêmio Nobel há 19 anos). A Rota do Memorial do Convento é um itinerário cultural sobre um dos romances do escritor – o “Memorial do Convento”, publicado em 1982 – e foi apresentado à imprensa como “um projeto intermunicipal”, envolvendo os municípios de Lisboa, Loures e Mafra. A rota segue através de bens imóveis classificados, da Praça do Comércio à Casa dos Bicos/Fundaçao Saramago, em Lisboa, passa pelo Palácio dos Arcebispos, em Santo Antao do Tojal, no concelho de Loures, e pelo Palácio e Convento de Mafra, “resgatando importantes elementos do patrimônio religioso, estético e turístico”, anunciou a organizaçao.

