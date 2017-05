Lisboa convida – um passeio a pé pelas calçadas portuguesas

Nao faltam matérias na mídia especializada e nao só sobre a atual ‘febre’ do turismo em Portugal. No ano passado, os brasileiros bateram recorde de visitas – foram 624,5 mil viajantes, uma alta de 13% em relaçao a 2015. E o que fazem os turistas pela capital Lisboa, a preferida dos brasileiros? Passeiam, compram, comem, dormem e… caminham subindo e descendo as 7 colinas da cidade. Nao existe melhor maneira de visitar o comércio com suas lojas centenárias, as de marca onde a fama os recebe na porta, descobrir as fachadas dos novos restaurantes estrelados e reverenciar as pastelarias que acenam a cada esquina para uma ‘bica’. Andar é mágico – é quase como levitar sobre as calçadas levando junto a imaginaçao. Para quem sabe olhar, até o chao da cidade merece uma especial atençao e Lisboa oferece também essa atraçao especial – um programa a pé, grátis e imperdível da Escola de Calceteiros (quem trabalha no calçamento das ruas) e que “procura conscientizar a populaçao para as atividades associadas à calçada artística portuguesa, bem como a profissao de calceteiro”, avisa o link da Câmara de Lisboa para a inscriçao dos interessados. Bom passeio, parecem dizer os desenhos do caminho…

