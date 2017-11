Lisboa de Bordalo II dá as boas vindas ao Web Summit – 60 mil participantes

Lisboa sempre a nos surpreender… Dessa vez, com um trabalho de arte urbana do português Bordalo II, numa das praças mais emblemáticas e movimentadas da cidade – o Cais do Sodré, ponto de passagem para os usuários dos transportes públicos. As obras sao criadas com o lixo que encontra em vários locais do mundo. A Lisboa de Bordalo II foi feita de caixotes de lixo – “A peça pretende refletir a cidade de Lisboa na sua visao amplamente divulgada e elogiada, de ecossistema empreendedor e criativo”, explica o artista. Recém-inaugurada, já está a funcionar como um ótimo cartao de boas vindas aos aguardados 60 mil visitantes que Lisboa pretende receber nos próximos 3 dias, no aguardado Web Summit – o maior evento de tecnologia, inovaçao e empreendedorismo do mundo. No vídeo em anexo, mais Bordalo II e seus incríveis trabalhos.

publicidade publicidade