Listerine lança rótulos inspirados em sua campanha ‘Solta esse Monstro’

O comportamento do consumidor de Listerine inspirou a nova campanha da marca e também as embalagens das versoes Listerine Zero e Listerine CoolMint que acabam de chegar ao mercado. Após um estudo, batizado de “Estudo do Monstro”, as embalagens ganharam uma ediçao com rótulos que traduzem o quanto os consumidores de Listerine estao mais inclinados a adotar uma ‘postura ousada’ e a ter uma boca saudável, diz a marca. Sao 17 rótulos, cada um com uma frase diferente.

